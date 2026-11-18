El TC 2000 volverá a correr en Olavarría después de 20 años. La categoría disputará este sábado 21 y domingo 22 de noviembre la undécima fecha del 47º Campeonato Argentino en el autódromo Hermanos Emiliozzi, con una novedad que marcará otro hito: será la primera vez que los nuevos vehículos SUV de 500 hp giren en ese trazado.

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El regreso tendrá lugar en una temporada que mantiene abierta la pelea por el título. Matías Rossi, campeón vigente y actual líder del campeonato con Toyota Corolla, llegará a Olavarría con el objetivo de dar otro paso en la defensa de la corona.

La actividad también incluirá una nueva fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y de la Fiat Competizione.

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Como anticipo de la competencia, este viernes a las 19 se realizará una exhibición en la Plaza Coronel Olavarría. Los fanáticos podrán acercarse a los autos de carrera, conocer a los pilotos, participar de una firma de autógrafos y de sorteos.

La última presentación del TC 2000 en Olavarría había sido el 12 de marzo de 2006, cuando Gabriel Ponce de León consiguió la victoria con un Ford Focus del equipo oficial Ford YPF. La primera visita de la categoría al circuito, en tanto, se produjo el 31 de mayo de 1998, con triunfo de Omar “Gurí” Martínez a bordo de un Honda Civic.

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Ambos pilotos comparten el récord de victorias en el trazado olavarriense, con dos triunfos cada uno.

Así, después de dos décadas, Olavarría volverá a recibir a una de las principales categorías del automovilismo argentino, en un fin de semana que combinará historia, competencia y el debut de una nueva generación de vehículos.