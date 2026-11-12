Llegar al tenis profesional y competir contra jugadores de todo el mundo no es sencillo. Pero hacerlo sin respaldo económico, entrenador ni recursos suficientes para afrontar los viajes representa un desafío todavía mayor. Esa fue la realidad que atravesó Juan Pablo Paz, el tenista nacido en Berazategui que consiguió ubicarse entre los 300 mejores del ranking mundial.

Ads

A través de un relato sobre su trayectoria, el deportista compartió las estrategias que le permitieron sostener su carrera y alcanzar el puesto 284 del ranking ATP individual, su mejor ubicación histórica, conseguida el 8 de mayo de 2017.

“Nací en Berazategui y vengo de una familia clase media/baja. Nunca tuvimos para pagar entrenador ni para viajar tranquilos”, explicó al recordar sus comienzos.

Ads

Una carrera construida con ingenio y sacrificio

Ante las dificultades económicas, Paz tuvo que organizar su calendario de una manera diferente a la de otros profesionales. En lugar de trasladarse constantemente entre distintos países, buscaba concentrar los torneos en regiones donde pudiera competir durante varias semanas consecutivas.

Serbia, Egipto, Turquía y Túnez fueron algunos de los destinos elegidos. En su relato destacó que llegó a disputar 11 semanas de torneos en Serbia, ocho en Egipto y seis en Antalya, una planificación que le permitía reducir considerablemente los gastos de transporte.

Ads

El alojamiento también era una cuestión fundamental. Optaba por los hoteles más económicos y compartía habitaciones para ahorrar dinero.

“Cada euro que ahorraba en dormir era una semana más de torneo”, resumió.

Otra particularidad era que viajaba sin entrenador. Para compensar esa ausencia, aprovechaba los entrenamientos durante las competencias y buscaba compartir cancha con jugadores mejor posicionados en el ranking, con el objetivo de aprender de ellos.

Ads

Trabajos adicionales para financiar su carrera

La necesidad de conseguir ingresos lo llevó también a realizar actividades complementarias dentro del circuito. Una de ellas era el encordado de raquetas para otros tenistas.

Paz observaba cuánto cobraba el encordador oficial y ofrecía el servicio a un precio ligeramente inferior, siempre que tuviera tiempo disponible y no perjudicara su descanso.

También encontró en el dobles una alternativa deportiva y económica. Competir en esa modalidad le permitía sumar ingresos y mantenerse activo dentro del ambiente profesional.

A eso se agregaban los interclubes en Alemania, Italia y Suiza, donde conseguía recursos para financiar buena parte de la temporada.

Según explicó, esos compromisos fueron determinantes para prolongar su carrera: sin ese dinero, probablemente habría tenido que abandonar mucho antes.

El aprendizaje fuera de la cancha

Con el paso de los años, Paz también comprendió la importancia de las redes sociales para conseguir patrocinadores, incluso cuando el ranking todavía no alcanza para despertar el interés de grandes marcas.

Sin embargo, advirtió que esa exposición debe manejarse con cuidado para no terminar perjudicando la preparación y el rendimiento deportivo.

Su recorrido dejó una reflexión sobre las dificultades que enfrentan los deportistas que no cuentan con apoyo económico para desarrollar una carrera internacional.

“Si no tenés plata, tenés que ver lo que los demás no ven”, fue la conclusión de Paz.