Thiago Tirante volvió a dar un golpe sobre la mesa en el Masters 1000 de Montreal. El tenista platense derrotó al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 6-4 y avanzó por primera vez a los octavos de final de un torneo de esta categoría.

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El argentino, de 25 años, confirmó el gran momento que atraviesa después de haber eliminado en la ronda anterior nada menos que a Taylor Fritz, número 8 del mundo y reciente campeón del ATP 500 de Washington.

Tirante, actualmente ubicado en el puesto 65 del ranking, necesitó apenas una hora y 16 minutos para superar a Popyrin, campeón del Masters 1000 de Montreal en 2024.

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Un partido que dominó desde el comienzo

El platense salió decidido a tomar la iniciativa y rápidamente consiguió imponer las condiciones del encuentro. Su potencia de servicio fue una de las principales armas y llegó a registrar una velocidad máxima de 238 kilómetros por hora.

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El primer quiebre llegó en el cuarto game del set inicial. A partir de allí, Tirante sostuvo la ventaja con autoridad y obligó a Popyrin a jugar incómodo, especialmente en los intercambios desde el fondo de la cancha.

El australiano, actualmente 134° del ranking, intentó reaccionar, pero no encontró respuestas ante la solidez y la agresividad del argentino.

La historia se repitió en el segundo parcial. Tirante quebró en el primer game y construyó rápidamente una diferencia que terminó siendo decisiva.

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Con el control del partido, mantuvo la intensidad y evitó que Popyrin pudiera recuperar terreno.

El platense que ya dejó atrás a dos rivales de peso

La victoria ante Popyrin adquiere todavía más valor por la forma en la que Tirante llegó a esta instancia.

Apenas 48 horas antes había protagonizado uno de los grandes batacazos del torneo al vencer a Taylor Fritz por 7-5 y 6-3.

El estadounidense llegaba a Montreal después de conquistar el ATP 500 de Washington y ocupaba el octavo lugar del ranking mundial.

Ahora, el argentino vuelve a enfrentar un desafío de máxima exigencia.

Tien, el próximo obstáculo

En los octavos de final, Tirante se enfrentará al estadounidense Learner Tien, número 19 del mundo.

Tien consiguió su clasificación tras derrotar a su compatriota Tommy Paul por 6-3 y 6-2. Será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas.

El ganador avanzará a los cuartos de final de un Masters 1000 que está teniendo un recorrido inesperado, con varias de las principales figuras del circuito eliminadas prematuramente.

Un salto enorme en el ranking

La actuación en Montreal también tendrá consecuencias importantes para el platense fuera de la cancha.

Tirante ya se aseguró un lugar dentro del Top 50 del ranking ATP en la próxima actualización. En la clasificación en vivo aparece actualmente en el puesto 49.

El resultado representa un nuevo salto para el argentino, que viene consolidándose progresivamente frente a rivales de mayor jerarquía.

De eliminar a un Top 10 a meterse entre los 16 mejores de un Masters 1000: Tirante atraviesa en Montreal el torneo más importante de su carrera y todavía va por más.