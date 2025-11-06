Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires siguen generando tensión entre productores rurales y autoridades locales. En un programa de A24 conducido por Luis Novaresio, se produjo un fuerte cruce entre el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, y un productor local que denunció la falta de asistencia y reclamó la llegada de maquinaria para aliviar la situación en el distrito.

Durante la entrevista, Ricardo Casarini, productor de la zona, aseguró que “99 hectáreas están bajo el agua” y pidió “conseguir apoyo de la Provincia” porque —según describió— “vemos máquinas trabajando en otros distritos, pero acá no llega nada”.

Barenghi reconoció las dificultades y explicó que “la ayuda provincial ha sido insuficiente”, ya que la maquinaria se destinó primero a Carlos Casares y 9 de Julio, donde la emergencia comenzó antes. “Hasta ahora no tenemos ayuda de la Provincia”, admitió el intendente, quien dijo estar gestionando una reunión con el Ministerio de Agricultura bonaerense.

El periodista Luis Novaresio lo interpeló en vivo:

“Intendente, si mañana se va a reunir con el ministro, ¿no llega la ayuda? Porque las inundaciones ya llevan meses”.

Barenghi respondió: “En nuestro distrito el problema es más reciente, pero la situación se agravó mucho en el último mes”.

El intercambio subió de tono cuando Novaresio cuestionó el cobro de la tasa de red vial en medio de la emergencia:

“Usted no puede cobrar una tasa por caminos que no existen”, lanzó el conductor.

El intendente respondió que “no es la intención del municipio cobrar por trabajos que no se realizan”, aunque aclaró que “los productores pagan por única vez al año”.

Casarini intervino para reclamar que se exima a los productores mientras dure la emergencia:

“Queremos quedarnos tranquilos de que el agua no nos va a llevar el pueblo. Necesitamos cinco o seis retroexcavadoras limpiando canales”, expresó.

En otro tramo, Barenghi sostuvo que el Fondo Hídrico que se cobra en los combustibles “no llegó a la Provincia”, lo que frenó la continuidad de las obras de canalización del río Salado. “Hace dos años la obra se paralizó”, explicó.

Finalmente, el intendente rechazó devolver la tasa vial ya abonada:

“No puedo ir para atrás porque hay trabajos que se realizaron y maquinaria que se usó”, afirmó.

El debate terminó con Novaresio reclamando medidas concretas y criticando que Bragado no haya sido incluido entre los 19 distritos alcanzados por la exención del Impuesto Inmobiliario Rural anunciada por ARBA para zonas afectadas por inundaciones.