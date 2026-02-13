El episodio ocurrió el domingo pasado minutos después de las 8, tras el cambio de turno en la Guardia del Hospital Municipal Santamarina, en Monte Grande, el domingo pasado por la mañana. Según relataron, un hombre ingresó a la sala donde se encontraban los médicos y reclamó que atendieran a su pareja, quien esperaba una sutura por un corte en el cuero cabelludo. Los profesionales le explicaron que en ese momento estaban los médicos clínicos y que aguardaban la llegada del cirujano correspondiente.

“Volvimos a explicarles que se necesitaba al cirujano que ya se había pedido. No habían pasado cinco minutos cuando la pareja irrumpió en la sala de médicos a los gritos”, contó la neuróloga Agustina Funes en diálogo con LA NACION. La situación escaló rápidamente cuando el hombre la tomó del brazo y comenzó a insultarla. El jefe de guardia intervino para intentar calmarlo, pero la agresión se desató de inmediato.

De acuerdo con la reconstrucción, el médico habría recibido una patada que lo hizo caer contra una puerta metálica y un matafuegos. Ya en el piso, fue atacado por otras personas que habrían ingresado para sumarse a la agresión. Uno de los hombres le propinó una trompada en el rostro, provocándole un hematoma, y posteriormente se constató que sufrió una fractura en la columna.

En medio del forcejeo, Funes también fue golpeada en la cara y atacada por dos mujeres que la tomaron del cabello mientras le pegaban en la cabeza, el cuello y la espalda. Finalmente, sus colegas lograron apartarla y la resguardaron en el estar médico. Desde allí llamó al 911, pero los agresores ya se habían retirado cuando llegó la policía.

La médica sufrió lesiones en el cuello y la espalda, mientras que su superior permanece con fractura vertebral y lesiones faciales. La denuncia penal por las lesiones será formalizada antes del fin de semana.

Desde la Municipalidad de Esteban Echeverría indicaron que el hospital contaba con seguridad a cargo de la Policía bonaerense y guardias urbanos, y que tras el episodio se resolvió duplicar la presencia policial, pasando de cuatro a ocho efectivos, además de dejar fijo un móvil de la Guardia Urbana con cuatro agentes.

Mientras avanza la investigación para identificar a todos los agresores, el ataque volvió a encender la alarma por la violencia contra el personal de salud. “Nadie te prepara para esto”, expresó Funes.