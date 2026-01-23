El Torneo Apertura 2026 comenzó con un susto en Mar del Plata: codazo y un jugador en ambulancia
Recostado sobre la camilla y con cuello ortopédico, Damián Fernández (Defensa y Justicia) debió ser retirado en ambulancia. El partido terminó 0 a 0 con Aldosivi en el estadio José María Minella.
Damián Fernández debió dejar el partido que abrió el Tornero Apertura 2026 en ambulancia tras golpearse con su compañero Lucas Souto.
El encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia finalizó sin goles y con todas las alarmas encendidas alrededor del estado de salud del jugador.
Ocurrió en momentos en que el partido estaba llegando a su fin este jueves a la tarde en el estadio José María Minella, de Mar del Plata.
Allí el ex-Vélez intentaba disputar la pelota, sin saber que su compañero se encontraba de frente. Es entonces que Fernández recibe un codazo en el rostro por parte de Souto, y cae de muy mala manera de cabeza en el césped.
La caída generó preocupación y rápidamente se hizo presente la atención médica. Fernández logró recomponerse del shock inicial pero fue retirado del juego con cuello ortopédico y en ambulancia rumbo a una clínica para realizar los estudios correspondientes.
