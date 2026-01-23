Damián Fernández debió dejar el partido que abrió el Tornero Apertura 2026 en ambulancia tras golpearse con su compañero Lucas Souto.

El encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia finalizó sin goles y con todas las alarmas encendidas alrededor del estado de salud del jugador.

¡¡ASÍ SE JUEGA EN EL FÚTBOL ARGENTINO!! Damián Fernández sufrió un durísimo golpe ante Aldosivi y tuvo que retirarse del campo de juego en AMBULANCIA. Para tranquilidad del público, se levantó por sus propios medios luego del golpe. pic.twitter.com/kJi13vEnnO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

Ocurrió en momentos en que el partido estaba llegando a su fin este jueves a la tarde en el estadio José María Minella, de Mar del Plata.

Allí el ex-Vélez intentaba disputar la pelota, sin saber que su compañero se encontraba de frente. Es entonces que Fernández recibe un codazo en el rostro por parte de Souto, y cae de muy mala manera de cabeza en el césped.

La caída generó preocupación y rápidamente se hizo presente la atención médica. Fernández logró recomponerse del shock inicial pero fue retirado del juego con cuello ortopédico y en ambulancia rumbo a una clínica para realizar los estudios correspondientes.

