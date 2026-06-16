El servicio ferroviario de larga distancia de la Línea Sarmiento que une Once con Bragado incorporará cambios en su esquema operativo a partir del próximo miércoles 17 de junio.

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Según informó Trenes Argentinos, sumará una parada en la estación Moreno. De esta manera, el tren dejará de funcionar exclusivamente como un servicio de larga distancia para cumplir también una función de transporte local dentro del conurbano bonaerense.

La modificación obligará a reajustar los tiempos de viaje y funcionará entre Once - Haedo - Moreno los lunes, miércoles y viernes. De esta forma, se venderán pasajes desde Once hasta esa estación y Haedo, con un costo de 2.600 pesos.

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Partirá de Once 18.35, de Haedo 19.21 y llegará a Moreno 19.56. En sentido contrario, saldrá de Moreno 6.29, de Haedo 7.05 y llegará a Once 7.50.

Además, el servicio de larga distancia registrará un incremento en sus tarifas desde este 17 de junio:

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Primera desde $ 8.400

Pullman desde $ 10.000

Con mascotas (Primera M): $ 18.500