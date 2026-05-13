El tren que iba de Constitución a Mar del Plata chocó contra un auto en Castelli: un hombre resultó herido
La formación de larga distancia de Trenes Argentinos transportaba a 258 pasajeros cuando embistió a un Renault Megane en un paso a nivel sin barrera. El conductor del vehículo, un vecino de Castelli de 52 años, fue trasladado al hospital municipal.
Una formación del servicio de larga distancia de Trenes Argentinos que une Plaza Constitución con Mar del Plata embistió a un automóvil en la localidad bonaerense de Castelli y permaneció detenida durante más de dos horas.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 171 de la Ruta 2, en un paso a nivel sin barrera. Según trascendió, la formación ferroviaria impactó contra un Renault Megane conducido por un hombre de 52 años oriundo de Castelli.
De acuerdo a la información difundida por medios locales, el tren chocó la parte trasera del lado del acompañante del vehículo cuando se dirigía hacia Mar del Plata con 258 pasajeros a bordo.
Tras el fuerte impacto, el conductor del auto fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva al hospital municipal de Castelli. Allí le realizaron distintos controles médicos y confirmaron que sufrió politraumatismos, aunque no presentaba heridas de gravedad.
En el operativo trabajaron bomberos voluntarios, personal vial y equipos de salud locales, mientras que la formación permaneció varada sobre las vías durante más de dos horas hasta que se completaron las tareas de asistencia y peritaje.
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