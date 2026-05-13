Una formación del servicio de larga distancia de Trenes Argentinos que une Plaza Constitución con Mar del Plata embistió a un automóvil en la localidad bonaerense de Castelli y permaneció detenida durante más de dos horas.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 171 de la Ruta 2, en un paso a nivel sin barrera. Según trascendió, la formación ferroviaria impactó contra un Renault Megane conducido por un hombre de 52 años oriundo de Castelli.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, el tren chocó la parte trasera del lado del acompañante del vehículo cuando se dirigía hacia Mar del Plata con 258 pasajeros a bordo.

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Tras el fuerte impacto, el conductor del auto fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva al hospital municipal de Castelli. Allí le realizaron distintos controles médicos y confirmaron que sufrió politraumatismos, aunque no presentaba heridas de gravedad.

En el operativo trabajaron bomberos voluntarios, personal vial y equipos de salud locales, mientras que la formación permaneció varada sobre las vías durante más de dos horas hasta que se completaron las tareas de asistencia y peritaje.

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