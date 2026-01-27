El paraje El Trigo, en el partido de Las Flores, se prepara para vivir un fin de semana donde cumplirá 100 años de historia y lo celebrará con una gran fiesta popular que promete. La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos jornadas al aire libre en un entorno rural.

Durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, desde las primeras horas de la tarde, El Trigo se convertirá en un punto de encuentro para compartir espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para toda la familia. La grilla artística incluirá la presentación de Bocha Lobosco, Jóvenes Músicos y distintos artistas zonales, que aportarán variedad de estilos y un clima festivo a lo largo de ambas jornadas.

La celebración también contará con un paseo de artesanías, la participación de instituciones locales, parrilla y cantina. Además, quienes quieran colaborar podrán adquirir un bono contribución, que permite participar de un sorteo con $1 millón en órdenes de compra, sumando un atractivo extra al festejo.

📌 Datos claves

100º Aniversario de El Trigo – Las Flores

📍 Lugar: El Trigo – Ruta Provincial 91, km 42

📅 Fechas: Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero

⏰ Horario: Desde las 14:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🎶 Shows: Bocha Lobosco, Jóvenes Músicos y artistas zonales

🍽️ Servicios: Artesanías, parrilla y cantina

🎫 Bono contribución: $3.000 (sorteo por $1.000.000 en órdenes de compra)

🏛️ Organizan: Instituciones locales y Municipalidad de Las Flores

ℹ️ Más info: Turismo Las Flores (web y redes sociales)