El Trigo celebra 100 años: una fiesta rural para descubrir en Las Flores con un sorteo de 1 millón de pesos
El evento es gratuito, pero se puede adquirir un bono contribución para participar del millonario sorteo.
El paraje El Trigo, en el partido de Las Flores, se prepara para vivir un fin de semana donde cumplirá 100 años de historia y lo celebrará con una gran fiesta popular que promete. La propuesta, con entrada libre y gratuita, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos jornadas al aire libre en un entorno rural.
Durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, desde las primeras horas de la tarde, El Trigo se convertirá en un punto de encuentro para compartir espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para toda la familia. La grilla artística incluirá la presentación de Bocha Lobosco, Jóvenes Músicos y distintos artistas zonales, que aportarán variedad de estilos y un clima festivo a lo largo de ambas jornadas.
La celebración también contará con un paseo de artesanías, la participación de instituciones locales, parrilla y cantina. Además, quienes quieran colaborar podrán adquirir un bono contribución, que permite participar de un sorteo con $1 millón en órdenes de compra, sumando un atractivo extra al festejo.
📌 Datos claves
100º Aniversario de El Trigo – Las Flores
📍 Lugar: El Trigo – Ruta Provincial 91, km 42
📅 Fechas: Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero
⏰ Horario: Desde las 14:00
🎟️ Entrada: Gratuita
🎶 Shows: Bocha Lobosco, Jóvenes Músicos y artistas zonales
🍽️ Servicios: Artesanías, parrilla y cantina
🎫 Bono contribución: $3.000 (sorteo por $1.000.000 en órdenes de compra)
🏛️ Organizan: Instituciones locales y Municipalidad de Las Flores
ℹ️ Más info: Turismo Las Flores (web y redes sociales)
