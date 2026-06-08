La despedida de Carlos "Indio" Solari movilizó a cientos de miles de fanáticos en Avellaneda, pero el fenómeno no se limitó al interior del Polideportivo Municipal José María Gatica. A pocos metros del lugar donde se realizó el velorio, la emblemática pizzería Redonditos vivió jornadas de actividad frenética, impulsadas por la llegada masiva de ricoteros de todo el país.

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El local, ubicado frente al predio donde se desarrolló el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se convirtió en un punto de encuentro para los seguidores que hacían largas horas de fila antes de ingresar al velorio.

Su propietario describió el movimiento extraordinario que registró el comercio durante el fin de semana. "No sé decir cuántas pizzas vendimos, pero te puedo decir los kilos de muzzarella: 600 kilos", relató. El comerciante aclaró que, en una semana entera, venden 200 kilos de muzzarella.

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La cifra refleja la magnitud de la convocatoria. Según explicó, esa cantidad de materia prima fue utilizada en apenas un día y medio de trabajo. "Se usó todo entre el sábado y el domingo", señaló.

El comerciante contó que la intensidad del movimiento superó incluso las previsiones realizadas para el evento. "Ayer recién aflojamos un poco y nos dimos cuenta de que eran las dos y pico de la mañana y todavía estábamos trabajando", recordó.

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