Un video que comenzó a circular en las últimas horas mostró a Candela Magalí Arizaga, la joven que acompañaba a Facundo Moyano, caminando desnuda por la zona de Barrancas de Belgrano durante la madrugada de este martes. Las imágenes fueron registradas por testigos y se sumaron a la investigación por el episodio que terminó con el dirigente detenido.

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Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se presenta en sus redes sociales como modelo y creadora de contenido. Cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte publicaciones vinculadas a la moda, viajes y campañas publicitarias.

Una mujer de 23 años caminó desnuda por Buenos Aires luego de consumir de estupefacientes: Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano y ex de Enzo Fernandez y Lgante. pic.twitter.com/pqoe6AMPEG pic.twitter.com/XvVeHmMmOi — ☩ ✺ DEUS VULT ✺ ☩ (@Bracesco2023) August 4, 2026

La joven también tuvo exposición en el mundo del espectáculo. En 2024 fue vinculada sentimentalmente con el cantante L-Gante y luego surgieron versiones que la relacionaron con el futbolista Enzo Fernández, aunque nunca hubo confirmación oficial de esas versiones.

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Además de su actividad como influencer, trabajó como promotora en eventos deportivos, especialmente vinculados al Turismo Carretera, y es reconocida por su fanatismo por Rosario Central.

Según trascendió, durante la madrugada salió de un departamento ubicado sobre Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, y fue asistida por vecinos y luego por personal policial. El titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que la encontraron en un estado de alteración y que fue trasladada al Hospital Pirovano.

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Detienen al sindicalista Facundo Moyano por un presunto episodio de violencia de género contra su pareja, quien fue vista corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la calle



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La joven denunció un episodio de violencia y la Justicia investiga lo ocurrido. El fiscal Julián Pistone, de la Unidad Fiscal Norte, dispuso medidas de prueba para reconstruir la secuencia, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la declaración de testigos.

Moyano, hijo del histórico dirigente camionero Hugo Moyano y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, quedó detenido acusado inicialmente por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.