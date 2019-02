"Podríamos evaluar seriamente la posibilidad de dejar sin efecto las PASO. Desde que existe esa ley, obliga a todo el mundo a votar, al Gobierno a gastar un montón de plata de toda la gente que podría ser utilizada en otra cosa. Estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos", indicó Jorge Macri

"En un país que no puede darse esos lujos, que tendría que tener otras prioridades, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas a que evaluemos la posibilidad dejar sin efecto las PASO. Que cada partido resuelva sus internas con sus recursos como crea necesario y que vayamos directo a una elección general en octubre, donde se definan los cargos", agregó en declaraciones radiales.

Según el primo del Presidente, un espacio que participa de las primarias sabiendo que no va a ganar "se divierte un rato con la plata de todos" porque "lo paga el Estado" y no cada partido sus boletas: "Les damos plata para publicidad, afiches y capacitación”.

"Es una ley simple, con mayoría simple en el Congreso, la mitad más uno de los diputados que den quórum pueden aprobarla. No es una ley que requiera nada extraordinario, los tiempos dan. Me parece que es un tema de tener voluntad, ganas, decisión y compromiso. Creo que se puede, podemos hacerlo, por eso insisto con esto", dijo Jorge Macri, a pesar de que restan solamente seis meses para las PASO y el cronograma electoral ya está definido. Sucede que quitar las Primarias suele beneficiar a los oficialismos, porque no da visibilidad y tiempo para imponerse a espacios opositores. Por eso, generalmente son intendentes macristas quienes piden la eliminación, mientras que otros espacios de Cambiemos han rechazado esta propuesta.