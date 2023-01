Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego, en el sudoeste bonaerense a 90 kilómetros de Bahía Blanca, se manifestó respecto a la posibilidad de ocupar nuevamente el cargo.

"No teníamos la chance de un tercer mandato y a raíz de efectuar correcciones a la ley se nos ha abierto la posibilidad de un nuevo período, yo estoy en carrera", dijo el jefe comunal radical a LU24, al referirse a la habilitación de la re-reelección aprobada en la Legislatura.

Reyes, intendente desde 2015, también contó que la actividad le gusta y lo hace "con alegría todos los días", aunque reconoció no saber "si habrá otro candidato por la UCR o por Juntos por el Cambio".

En lo que respecta a la situación dentro de la alianza opositora al nivel provincial y nacional, dijo que en Dorrego "la UCR es la fuerza mayoritaria, en las últimas internas el PRO no alcanzó el piso, y no pudo meter concejales, pero no desconocemos su fuerza electoral, lo contemplamos, trabajamos en conjunto y creemos que es la forma, nos ha dado resultado hasta ahora".