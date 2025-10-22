Elecciones 2025: cuáles son los documentos válidos para votar y cómo será el uso de la boleta única
Para poder sufragar se debe presentar un documento físico. El paso a paso para utilizar la BUP.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país, y por primera vez se implementará el sistema de boleta única de papel (BUP). Ante esta novedad, surgen dudas sobre los documentos válidos para votar y cómo será el procedimiento dentro del cuarto oscuro.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que para poder sufragar se debe presentar un documento físico, ya que no se aceptarán versiones digitales ni fotocopias. Los documentos habilitados son los siguientes:
- DNI tarjeta, en cualquiera de sus versiones.
- DNI de la libreta celeste (aunque indique “no válido para votar”).
- DNI libreta verde.
- Libreta de enrolamiento.
- Libreta cívica.
Cualquiera de estos documentos será recibido por las autoridades de mesa, siempre que sea el último ejemplar emitido. En caso de haberse tramitado un nuevo DNI, el anterior queda automáticamente invalidado para votar.
Verificación del padrón y lugar de votación
Dado que hubo actualizaciones en el padrón electoral, se recomienda verificar los datos personales y el lugar de votación ingresando al sitio oficial:
👉 www.electoral.gob.ar
Allí se podrá consultar la escuela, mesa y número de orden asignado.
Cómo se vota con la boleta única
El sistema de boleta única de papel será utilizado por primera vez en todo el país. A diferencia del modelo anterior, el votante recibirá una única hoja con todas las opciones electorales, evitando la multiplicidad de boletas partidarias.
Paso a paso:
- Entregá tu DNI a la autoridad de mesa.
- Recibí la boleta única (BUP) firmada por el presidente o presidenta de mesa, junto con una lapicera de tinta indeleble.
- Ingresá al box de votación y marcá tu preferencia dentro del recuadro del candidato o partido elegido.
- Doblá la boleta en el lugar indicado para mantener la confidencialidad.
- Entregá la boleta al presidente/a de mesa e introducí la BUP en la urna.
- Firmá el padrón y recibí tu comprobante de votación.
