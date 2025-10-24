A días de las elecciones, el escenario parece polarizarse cada vez más entre Fuerza Patria y LLA. En este sentido, los libertarios poseen en la Cámara Baja un bloque de 37 diputados liderado por Gabriel Bornoroni y sólo pondrán en juego ocho bancas, por lo que tienen mucho para ganar. No obstante, en el Gobierno saben que deben vencer en cantidad de sufragios a Fuerza Patria para sacar pecho de cara a 2027.

Ads

En tanto, el bloque de Germán Martínez que está conformado por 98 diputados, es el que más bancas disputa: 46. Además, intentará mostrar el domingo a la noche un porcentaje satisfactorio de votos en los principales distritos del país, principalmente en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

En tanto, diluidos en otros frentes, el PRO, UCR y Coalición Cívica ponen muchas bancas en juego y podrían quedar diezmados sus números de legisladores.

Ads

El que busca renovar es el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy desde el frente Potencia en CABA.

Asimismo, en el Frente de Izquierda son cinco los representantes en Diputados de los cuales cuatro terminan su mandato en diciembre.

Ads

El panorama Senado, en tanto, es aún más apetecible para La Libertad Avanza, ya que no renueva ninguna banca. No obstante, el quorum propio (37) seguirá siendo imposible, al igual que en Diputados. Por su parte, Provincias Unidos podría crecer, mientras que Fuerza Patria perdería representantes.