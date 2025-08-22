El operativo de distribución de urnas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre está llevándose a cabo en las diferentes secciones electorales.

Ads

A través de la empresa Correo Argentino, la Secretaría Electoral inició esta semana el reparto de las 38.788 unidades con el objetivo de cubrir a tiempo los 135 distritos bonaerenses.

Del total, 25.110 son repartidas en el Conurbano y las restantes 13.678 en el interior de la provincia.

Ads

El armado comenzó el 11 de agosto con personal del Correo Argentino, fuerzas de Seguridad y trabajadores judiciales. Luego se dispuso de los camiones que comenzaron su recorrido por la Sexta Sección electoral (Bahía Blanca y alrededores), continuando por la Segunda Sección (San Nicolás, Pergamino, Zárate y otros doce distritos).

Las mismas quedarán en custodia hasta horas antes del comicio, momento en que las autoridades electorales de cada establecimiento accedan a las mismas para ser entregadas a los presidentes y vice de cada mesa.

Ads

Para las elecciones legislativas del 7 de septiembre están habilitados para votar 13.361.359 bonaerenses, quienes deberán consultar el padrón electoral https://padron.gba.gob.ar para saber el lugar, pues en muchos distritos se han producido cambios respecto a los comicios de hace un par de años.