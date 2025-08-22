Elecciones 2025: el Correo Argentino distribuye las urnas para las elecciones legislativas bonaerenses
El operativo comenzó por la Sexta Sección Electoral y continuó por la Segunda Sección. El total son 38.788 en toda la provincia, de las cuales la gran mayoría (25.110) se destinarán al Conurbano. Más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para sufragar.
El operativo de distribución de urnas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre está llevándose a cabo en las diferentes secciones electorales.
A través de la empresa Correo Argentino, la Secretaría Electoral inició esta semana el reparto de las 38.788 unidades con el objetivo de cubrir a tiempo los 135 distritos bonaerenses.
Del total, 25.110 son repartidas en el Conurbano y las restantes 13.678 en el interior de la provincia.
El armado comenzó el 11 de agosto con personal del Correo Argentino, fuerzas de Seguridad y trabajadores judiciales. Luego se dispuso de los camiones que comenzaron su recorrido por la Sexta Sección electoral (Bahía Blanca y alrededores), continuando por la Segunda Sección (San Nicolás, Pergamino, Zárate y otros doce distritos).
Las mismas quedarán en custodia hasta horas antes del comicio, momento en que las autoridades electorales de cada establecimiento accedan a las mismas para ser entregadas a los presidentes y vice de cada mesa.
Para las elecciones legislativas del 7 de septiembre están habilitados para votar 13.361.359 bonaerenses, quienes deberán consultar el padrón electoral https://padron.gba.gob.ar para saber el lugar, pues en muchos distritos se han producido cambios respecto a los comicios de hace un par de años.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión