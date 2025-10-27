“Mis felicitaciones a La Libertad Avanza, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que apoyaron el cambio”, expresó Mauricio Macri, luego del triunfo libertario del que fue parte tras la fusión del PRO y LLA en varios distritos, principalmente en territorio bonaerense.

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país”, añadió el ex mandatario.

“No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, finalizó.

