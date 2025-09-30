Javier Milei no pudo desarrollar con normalidad el acto de campaña que tenía previsto en Ushuaia, a raíz de protestas en su contra que se organizaron en las zonas aledañas a donde estaba planeada la actividad.

Debido a esta situación, el Jefe de Estado habló brevemente en la calle, cerca del hotel donde se alojó, y luego la comitiva decidió retornar a Buenos Aires, despagando a las 18.30.

“Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, dijo Milei, megáfono en mano, ante un reducido grupo de seguidores.

El mandatario desembarcó en Tierra del Fuego para respaldar a sus candidatos locales de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Se prevé que esta semana esté en Rosario y en la Provincia de Buenos Aires.

