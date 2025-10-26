La Justicia Electoral y las autoridades bonaerenses recordaron cómo deben proceder los votantes si detectan errores en la boleta o confusión con los candidatos en la Boleta Única Papel (BUP), el sistema que se utilizará nuevamente en distintos municipios de la provincia.

Qué hacer si hay errores en la boleta

Si al momento de votar el elector nota que su boleta está dañada, escrita o presenta marcas extrañas, debe informarlo inmediatamente a las autoridades de mesa sin colocarla en la urna. En ese caso, se le retirará la boleta defectuosa y se le entregará una nueva boleta única, firmada y sellada por las autoridades.

El voto solo será válido si la BUP se encuentra en buen estado y correctamente marcada. Si se deposita una boleta con tachaduras o agregados, el voto podría considerarse nulo.

Confusión entre candidatos

Ante posibles confusiones con nombres o listas, especialmente en casos donde haya candidatos con apellidos similares o agrupaciones con denominaciones parecidas, la Justicia Electoral aconseja leer detenidamente cada columna y categoría antes de marcar la opción elegida.

En la Boleta Única Papel, los candidatos están distribuidos por agrupación política y cargo, por lo que es importante marcar con una cruz o tilde dentro del recuadro correspondiente al partido y al cargo deseado.

Recomendaciones para evitar errores

No escribir ni hacer dibujos sobre la boleta.

Marcar una sola opción por categoría. Si se marcan dos, el voto para ese cargo será nulo.

Doblar la boleta como indica el presidente de mesa antes de introducirla en la urna.

En caso de duda, consultar antes de votar: las autoridades están capacitadas para brindar asistencia sin influir en la decisión del elector.