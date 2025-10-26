De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, miles de bonaerenses se preparan para concurrir a las urnas en una nueva jornada electoral. Sin embargo, muchos votantes podrían encontrarse con una novedad al consultar el padrón: el cambio de lugar o de mesa de votación.

Desde la Justicia Electoral Nacional recordaron que es fundamental verificar con anticipación el lugar exacto donde se vota, ya que, por cuestiones logísticas o de infraestructura, algunas escuelas y mesas fueron reubicadas.

Cómo verificar tu lugar de votación

El padrón definitivo puede consultarse en el sitio web www.padron.gob.ar o en la app oficial “Mi Argentina”. Allí se debe ingresar el número de DNI, género y distrito para conocer la escuela, el número de mesa y el orden asignado.

Qué hacer si tu mesa cambió

Si al llegar a la escuela descubrís que tu mesa ya no está allí, se recomienda:

Consultar con el delegado electoral o personal de seguridad, que podrá indicar si fue trasladada a otra institución cercana.

Verificar nuevamente el padrón en línea, ya que puede haberse actualizado de último momento.

No abandonar el establecimiento sin confirmar dónde debés emitir tu voto: las autoridades deben brindarte orientación.

Recomendaciones generales

Las autoridades electorales aconsejan asistir con el DNI vigente, evitar concurrir sobre el cierre de los comicios y, en caso de dudas o irregularidades, comunicarse con la línea de asistencia electoral o consultar en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

El horario de votación será de 8 a 18, y se recuerda que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años.

La recomendación es clara: consultar el padrón antes del domingo puede evitar demoras, traslados innecesarios y confusiones en una jornada clave para la democracia bonaerense.