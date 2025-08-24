Un hecho inédito se produce en Rojas. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires sigue sin oficializar la lista que representará al peronismo en la ciudad el próximo 7 de septiembre con los plazos más que vencidos.

Ads

Las divisiones internas llevaron a que haya dos listas en carrera. Una es del sector de Ricardo Bini (Movimiento Evita) encabezada por él mismo y la otra es apoyada por Ramiro Baguear, titular del PJ local y jefe del bloque de Concejales, liderada por la titular de la subdelegación del Ministerio de trabajo en Rojas, Paula Obrador.

Baguear acusa a Bini de querer imponerse como candidato cuando él ya tenía una nómina conformada con Obrador a la cabeza como se mencionó. A raíz de ello, Baguear habría declinado la lista que impulsaba como presidente del Partido Justicialista.

Ads

Baguear y Bini cruzaron acusaciones aunque las decisiones se tomaron desde la conducción provincial de FP. Hasta ahora no hay novedades cuando todas las listas ya se definieron. Allí participará el oficialismo Hechos (Espacio Abierto) con Javier Palmieri, Partido Libertario, con Carlos Olmedo, Alianza Potencia, con Marcelo Vera, y Alianza La Libertad Avanza, con Lucio Borzi.

Puede interesarte

Ads