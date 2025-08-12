Leonardo Gorri, o más conocido como “No soy Messi” en redes sociales, es candidato a concejal en el municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata - Batán) y pidió autorización para llevar el apellido Messi en la boleta.

El imitador e influencer pidió autorización a la Junta Electoral para capitalizar la imagen del ídolo argentino en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires. “Messi es una marca registrada con el nombre Lionel Andrés Messi Cuccittini”, le respondió el organismo, que advirtió que autorizar el apodo sería “usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública” y “generar una posible confusión en el electorado”.

Gorri, actor y ex chofer de colectivos, taxis y camiones, abrazó el personaje por su evidente parecido con el capitán de la Selección argentina. Tuvo una gran popularidad en redes durante la pandemia, cuando comenzó a explotar su imagen de “doble” del 10. Incluso participó en obras de teatro, fue contratado por marcas y viajó siguiendo a la Selección.

Ahora, en el noveno puesto de la lista de “Sentido Común Marplatense”, un partido vecinal, Gorri quiso capitalizar que su apodo apareciera en la papeleta pero la Junta Electoral lo rechazó.

