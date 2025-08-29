Este 29 de agosto, Día de los Ñoquis según la tradición argentina y de otros países, Sergio Santana llevó la olla y los ingredientes a la puerta del Concejo Deliberante de La Costa.

Ads

Lo hizo para enviar un mensaje y denunciar la inactividad legislativa cocinando y repartiendo platos de pasta a los vecinos.

“Los ñoquis están relacionados con los políticos, los ñoquis del Estado, los ñoquis del Congreso, los ñoquis del Senado. En este momento quiero visibilizar, que en el 2024, solamente han tenido 8 sesiones. En 20 meses, 9 sesiones en el 2024 y una en el 2025", describió.

Ads

Y continuó: “En este recinto los concejales no están trabajando para el pueblo, los concejales del oficialismo y los concejales de la oposición. Y hoy por hoy, con un poco de humor, lamentablemente, lo queremos visibilizar”.

"Que el pueblo entienda que no puede ser que están cobrando sus dietas desde hace nueve meses tienen una sola sesión. Y no solo las dietas, sino gastamos también sus asesores por eso hoy el día de lo ñoqui, es el día del concejal.

Ads

Entre humor y reclamo, también repartió caretas con las caras de los concejales.