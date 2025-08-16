Elecciones bonaerenses: Candidato radical denunció vandalismo por daños en su cartelería en La Plata
Pablo Nicoletti, candidato a diputado provincial de Somos Buenos Aires, repudió la rotura de cartelería en Diagonal 74 y 50, a pocos días del acuerdo de convivencia electoral.
Nicoletti es el presidente de la UCR La Plata y candidato a diputado provincial y denunció en las últimas horas un hecho de vandalismo contra su cartelería de campaña en pleno centro de la ciudad.
El episodio ocurrió días después de que se anunciara un acuerdo municipal para garantizar una campaña electoral limpia y sin violencia y algunos no se enteraron.
El candidato de la alianza Somos Buenos Aires repudió la rotura de su publicidad de campaña ubicada en la intersección de Diagonal 74 y calle 50, donde se dañaron banners y carteles.
A través de sus redes sociales, Nicoletti calificó el episodio como un acto de “vandalismo y violencia política, anónima y cobarde”. También señaló que, junto a su jefe de campaña Javier Mor Roig, habían firmado recientemente el compromiso impulsado por la Municipalidad para mantener un clima electoral pacífico.
Según detalló el propio dirigente, el ataque se produjo a menos de 200 metros de la sede municipal: “Cortaron con una trincheta la cara de mi banner y rompieron otro”, denunció.
Desde el espacio político Somos Buenos Aires reforzaron su postura a favor de una campaña sustentada en propuestas, diálogo y respeto, rechazando cualquier intento de intimidar o silenciar a sus candidatos.
