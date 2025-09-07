Con más de la mitad de las mesas de votación escrutadas en Arrecifes, Patricio Gabilondo, de Fuerza Patria, se impone al oficialismo donde gobierna Fernando Bouvier (PRO).

La tendencia marca que el segundo es, Mauricio Benedetti, de La Libertad Avanza y el tercero, Hechos, de Sebastián Reigosa.

Nuevos Aires (UCR) de Darío Izquierdo, pelea por llegar al piso de los votos para obtener una banca en el Concejo Deliberante, informó UNO Arrecifes.

