🔴 MÁXIMA TENSIÓN EN EL ACTO DE LLA: VOLARON PIEDRAZOS



Hay un detenido por gendarmería.



🗣️ @edufeiok

👉 Seguí en #ElNoticieroDeA24

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/9hYedrmZAE — A24.com (@A24COM) September 3, 2025

Una hora antes de la llegada del presidente Javier Milei al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, se produjeron breves incidentes entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento.

Ads

Los disturbios ocurrieron en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del Club Villa Ángela.

🔴 AHORA | Mientras Milei ingresa al acto de cierre de campaña de LLA en Moreno, trasladan a un periodista que resultó herido afuera del club donde hablará el Presidente https://t.co/AbT3aDiDUd pic.twitter.com/ejfVg77uDf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 3, 2025

Durante los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo "una botella y algunas piedras", lo que obligó a las tropas de Gendarmería a movilizarse para restablecer el orden.

Ads

En medio del caos, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un joven, a quien "redujeron en el suelo" antes de detenerlo. A pesar de la tensión, no se reportaron heridos de gravedad. También un periodista resultó herido en la cabeza.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes identificados con el kirchnerismo, que se habían congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas "Milei es muerte" y “Fuera Milei”, informó NA.

Ads

Puede interesarte