La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires alertó por un intento de hackeo en el sistema de carga de votos que se utilizará en las elecciones 2025.

El hecho fue confirmado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que informó que el intento de hackeo a la Junta Electoral se produjo la semana pasada, y que se trató de “un episodio más” de una serie de ofensivas contra páginas web y sistemas de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, Bianco explicó que el área de Gobierno Digital, la Corte Suprema de Justicia bonaerense y la propia Junta Electoral trabajan de manera conjunta para reforzar la seguridad informática, ya que los intentos de vulnerar los sistemas “son permanentes”, y no deben repetirse durante los comicios del 7 de septiembre.

Es que, el funcionario de la provincia de Buenos Aires vinculó el episodio al tenso clima electoral que se vive tanto a nivel provincial como nacional, y advirtió que este tipo de situaciones “podría repetirse con frecuencia” durante la campaña, al tiempo que llamó a “estar preparados” para responder de forma inmediata.

Cabe mencionar que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera prueba piloto del sistema de recuento de votos, con una carga simultánea de más de 44 mil telegramas.

El ensayo, realizado junto a autoridades de la Junta Electoral y técnicos del Correo Argentino, arrojó una eficacia superior al 98%, consolidando la confianza en la infraestructura digital que se utilizará en los comicios bonaerenses.

La jornada se desarrolló en sedes del Correo en Monte Grande y Barracas, donde más de 1.800 digitadores participaron del operativo. Cada telegrama fue cargado por duplicado para garantizar la precisión del sistema, que fue sometido a pruebas de contingencia como cortes de energía y errores inducidos.