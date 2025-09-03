Javier Milei agradeció al "Jefe”, Karina Milei, por acompañarlo “en esta lucha a pesar de las injurias y operetas que vomitan todos los días desde los rincones más oscuros de la política”, tras la difusión de audios que la involucran en presuntos actos de corrupción a través de la Agencia de Discapacidad.

Durante el acto en el Club Atlético Villa Angela de Moreno, el presidente señaló que el kirchnerismo “tiene miedo” porque “los bonaerenses y los argentinos de bien les perdimos el miedo, porque finalmente la provincia de Buenos Aires despertará e gritará, ¡Kirchnerismo nunca más!”.

"Hoy todas las encuestas coinciden, es que estamos en una situación de empate técnico. Esto quiere decir que puede ganar cualquiera, y significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará en esta elección, significa también que cada voto individual vale muchísimo, más que una elección normal", sostuvo.

“Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo por eso operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”, indicó. “Sepan que sus punteros, sus ñoquis y sus militantes rentados, van a estar en cada escuela intentando hacer trampa, porque saben que la gente ya se cansó de sus mentiras”, denunció.

