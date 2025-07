El histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, anunció que será primer candidato a concejal “testimonial” y lanzó críticas por las disputas internas del peronismo.

El médico y exsecretario de Ambiente, de 84 años, aseguró que “es seguro que esta sea mi última elección” y agregó: "Estoy grande pero quiero pelear en todo este tiempo por un Berazategui mejor".

En pleno anuncio, se refirió adonde se firman las candidaturas seccionales (La Plata) para la elección del 7 de septiembre y lanzó su advertencia: "Precavidos como somos, presentamos, por las dudas, nuestra boletita corta de 'Elijo Berazategui', por las dudas. Allá (por La Plata) hay lío, yo no me quiero meter en lío, porque a mí me interesa Berazategui, lo digo con total franqueza", sostuvo Mussi, entre aplausos.

"Este viejo ya no se juega mucho. Juego mucho en el sentido de que puedo perder el prestigio que creo que gané con la gente, con mucho laburo. Pero si gano no gano para mí, tratemos de ganar para todos nosotros, más localistas que nunca, más naranja que nunca", reflexionó.

Y añadió: "No sé si voy a ir con mi boletita o voy a ir con la otra. Pero el que quiera cortar, que corte. Lo estoy diciendo desde acá arriba, sin ningún tipo de tapujos porque la verdad que nosotros los municipios no tenemos que renegar tanto para llegar a una elección como nos están haciendo renegar algunos sectores propios y extraños, y lo que nos están haciendo vivir en este momento". No obstante, ratificó su apoyo al gobernador Axel Kicillof.