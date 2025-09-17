“Si no entendés lo que es el Garrahan no pertenecés a la Argentina. Si tocaste la universidad pública vos atacaste la Argentina moderna. Está en juego nuestra identidad”, lanzó Elisa Carrió en declaraciones televisivas con respecto a los vetos del Presidente a la emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento educativo.

Y con respecto a las elecciones de octubre, agregó: “Milei va a ganar, pero no le demos todo el poder porque se puede convertir en un dictador. Voten gente decente. Milei con mayoría se convierte en dictador: tiene todas las características”.

“Voten diputados serios, que no van a boicotear al Gobierno, pero que van a votar leyes serias”, ahondó Carrió.

Por último, sobre el candidato oficialista para la Provincia, José Luis Espert, la ex legisladora fue categórica: “Es invotable”.

