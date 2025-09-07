La jornada electoral en la localidad de Portela, partido de Baradero, arrancó con un episodio insólito aunque no tanto.

Desde FM Tiempo 103.5 contaron la curiosa situación:

“Tuvimos un arranque complicado, faltó una autoridad y tuvimos que designar a uno para la mesa 89”, relató Alexis Frigo desde el móvil de la radio. “Se negó y se fue, no tuvo penalidad; la policía salió a preguntar, comenzó a negar y decir que no podía”.

Finalmente, resolvieron la situación con la colaboración de una ciudadana:

“Se preguntó quién se animaba y se ofreció una chica; este mismo no votó”.

