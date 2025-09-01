Elecciones en Corrientes 2025: Ganó el oficialismo y los libertarios terminaron en cuarto lugar
Juan Pablo Valdés (hermano del actual gobernador) será el próximo mandatario correntino tras imponerse en los comicios de este domingo con el 52% de los votos. El peronista Ascúa quedó segundo con el 20%.
El actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló una vez conocida la tendencia: “Es un triunfo contundente, una gran alegría, un gusto”, dijo sobre la victoria de su hermano Juan Pablo.
El ex mandatario Ricardo Colombi, que terminó tercero, reconoció la derrota. En segundo lugar quedó el peronismo con el postulante Martín Ascúa.
Los libertarios terminaron cuartos, con sólo el 8% de los sufragios, de la mano de Lisandro Almirón.
