El actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló una vez conocida la tendencia: “Es un triunfo contundente, una gran alegría, un gusto”, dijo sobre la victoria de su hermano Juan Pablo.

El ex mandatario Ricardo Colombi, que terminó tercero, reconoció la derrota. En segundo lugar quedó el peronismo con el postulante Martín Ascúa.

Los libertarios terminaron cuartos, con sólo el 8% de los sufragios, de la mano de Lisandro Almirón.

