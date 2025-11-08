Las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dejaron un resultado inesperado en la Facultad de Psicología: la agrupación peronista La Jauretche le arrebató la conducción del centro de estudiantes a Franja Morada, que denunció fraude y pidió la anulación del comicio.

Según informó el portal local 0221, el escrutinio se extendió hasta altas horas de la madrugada en medio de tensión e impugnaciones. El resultado final confirmó la victoria de La Jauretche con el 43,17% de los votos (2.373 sufragios), frente al 34,09% de Franja Morada (1.609 votos). En tercer lugar quedó el Frente x Psico, con 20,21% (1.111 votos).

Tras conocerse la derrota, la conducción saliente —Franja Morada— presentó una carta formal ante la Junta Central de la UNLP en la que denunció “irregularidades graves” durante la votación. En el texto, los radicales acusan a autoridades de mesa y de la Facultad de haber actuado “en complot con la agrupación estudiantil La Jauretche”.

Nicolás Guillones | AGLP.

“Las autoridades de mesa (en complot con las autoridades de la facultad y la agrupación mencionada) han manipulado la situación”, sostiene la nota presentada por el apoderado de Franja Morada, que pide la anulación total de las elecciones en Psicología.

Según argumentan, hubo votos emitidos por personas no habilitadas y casos en los que se permitió votar con “sobres blancos” a estudiantes que figuraban como “no cumple” en el padrón.

Desde la Junta Central de la UNLP, confirmaron que recibieron presentaciones de agrupaciones estudiantiles durante el cierre del comicio y que solicitaron un informe a la junta local de Psicología, aunque aún no hay respuestas formales ni denuncias firmes.

La carta presentada por Franja Morada.

La respuesta de La Jauretche: “Frustración radical”

Por su parte, desde La Jauretche relativizaron la denuncia y atribuyeron el planteo al malestar de sus rivales por la derrota. “Lamentablemente hubo un pedido de impugnación por parte de Franja Morada. Esto es algo que no pasaba hace 20 años en nuestra universidad”, señalaron estudiantes de la agrupación peronista.

Nicolás Guillones | AGLP

La Jauretche celebró el resultado como un cambio histórico en Psicología, una de las facultades más numerosas de la UNLP, y aseguró que su triunfo refleja “el crecimiento del movimiento estudiantil nacional y popular” dentro de la casa de estudios platense.

Un cierre con tensión y madrugada electoral

El escrutinio comenzó cerca de las 21.00, con más de tres horas de demora y en un clima de alta tensión. Con la impugnación todavía vigente, el conteo se realizó bajo estricta observación de las distintas fuerzas estudiantiles en la sede de la Facultad, ubicada en el edificio del ex BIM 3.

Finalmente, ya en la madrugada del 8 de noviembre, se confirmó la victoria de La Jauretche, que desplazó a Franja Morada después de varios años al frente del centro. De esta manera, el radicalismo perdió una de sus principales bastiones dentro del mapa político de la UNLP, aunque continúa manteniendo el predominio y lidera en 9 de 17 facultades.