Gerardo Zamora festejó en todos los órdenes este domingo en relación a los comicios en Santiago del Estero: Elías Suárez, actual jefe de Gabinete, ganó con el 70% de los votos de la Gobernación provincial.

En segundo lugar quedó Despierta Santiago (radicalismo no zamorista, PRO y el Movimiento Viable) con el 12% de los sufragios, y La Libertad Avanza tercero con 11%.

A su vez, el Frente Cívico triunfó con el 55% de los votos la elección de senador nacional, por lo que Zamora, actual gobernador, tendrá su banca en la Cámara Alta de la Nación en reemplazo de su esposa, Claudia Ledesma Abdala.

También el oficialismo provincial ganó en la categoría de Diputado Nacional, con más del 50% de los sufragios. En segundo lugar quedó Fuerza Patria y tercero los libertarios.

La performance del zamorista también tuvo réplicas en las votaciones internas de la provincia, legislativas y municipales.

El apoyo recibido hoy en las urnas, nos compromete a seguir trabajando, con más fuerza y sin descanso por un Santiago del Estero que se desarrolle, con progreso, paz social y posibilidades para todos!!

Muchísimas gracias a todos los hermanos santiagueños!!! pic.twitter.com/MtolmrBa0q — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) October 27, 2025