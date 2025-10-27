Elecciones en Santiago del Estero 2025: Elías Suárez, candidato de Gerardo Zamora, es el nuevo Gobernador
El postulante del Frente Cívico arrasó en los comicios con más del 69% de los votos. La victoria oficialista se replicó en la renovación de bancas nacionales, provinciales y en las autoridades municipales.
Gerardo Zamora festejó en todos los órdenes este domingo en relación a los comicios en Santiago del Estero: Elías Suárez, actual jefe de Gabinete, ganó con el 70% de los votos de la Gobernación provincial.
En segundo lugar quedó Despierta Santiago (radicalismo no zamorista, PRO y el Movimiento Viable) con el 12% de los sufragios, y La Libertad Avanza tercero con 11%.
A su vez, el Frente Cívico triunfó con el 55% de los votos la elección de senador nacional, por lo que Zamora, actual gobernador, tendrá su banca en la Cámara Alta de la Nación en reemplazo de su esposa, Claudia Ledesma Abdala.
También el oficialismo provincial ganó en la categoría de Diputado Nacional, con más del 50% de los sufragios. En segundo lugar quedó Fuerza Patria y tercero los libertarios.
La performance del zamorista también tuvo réplicas en las votaciones internas de la provincia, legislativas y municipales.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión