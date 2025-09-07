En el marco de la primera elección organizada exclusivamente por la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, resaltó el impecable funcionamiento de las fuerzas provinciales, federales, y del Correo Argentino en el operativo electoral.

Alonso destacó que desde las 20.00 del sábado 6 de septiembre se había completado la entrega de urnas en todas las escuelas, señalando el esfuerzo conjunto del personal policial, fuerzas federales, delegados electorales y el Correo Argentino para garantizar la infraestructura electoral.

En el interior de los locales de votación, ya desde la madrugada, las escuelas contaron con personal policial que permaneció allí durante toda la noche para resguardar cuartos oscuros y urnas.

Con respecto al domingo, señaló: “Tenemos aproximadamente cinco mil trescientos efectivos de las fuerzas federales, de la policía federal argentina, de la gendarmería, de la Prefectura, que están colaborando con este proceso, la mayoría en las escuelas del conurbano. Y también estamos en permanente comunicación con los coordinadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, que fueron responsables de coordinar todo el operativo de las fuerzas federales. Hasta ahora no se registró ningún incidente de violencia, no tuvimos ningún registro de ninguna situación conflictiva dentro de las escuelas. Así que todo marcha de acuerdo a la normalidad habitual de este tipo de actos electorales”.

