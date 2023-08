El dirigente anunció que bajaba “simbólicamente” su candidatura y pidió a sus seguidores que acompañen a la precandidata de Juntos por el Cambio.

Días antes de las PASO, ya no hay tiempo para declinar oficialmente las precandidaturas porque la junta electoral envía un mínimo de boletas de cada una de las listas. No obstante, Kuchinsky pidió que no lo voten, para sortear esta situación.

En este marco, no sólo no participará activamente este domingo de la fiscalización de las elecciones, sino que también llamó a votar por otra precandidata.

“Hay que decir las cosas a último momento para que la gente lo recuerde”, argumentó. “Es el momento del radicalismo. Eugenia tiene coherencia, estudios y está preparada” añadió en declaraciones radiales.