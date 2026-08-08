Gustavo Norberto Barrera
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Mar del Plata paralizada por un histórico corte de gas: Barrera pidió a Montenegro que se sume al reclamo de intendentes
El intendente de Gesell buscó apoyo en Tandil a su reclamo para que el 12 de octubre sea feriado, clave para el turismo
"Su pedido de intervención es una medida golpista": Barrera cruzó a Milei y defendió a Kicillof tras su visita a Gesell
"Nos quitaron hasta los feriados, Nación desapareció de nuestra región": otro intendente alertó por la crisis en turismo
🔴 Derrumbe y búsqueda de personas atrapadas en el Hotel Dubrovnik de Villa Gesell: Últimas novedades
Derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell: “La prioridad es rescatar a los que están atrapados”, afirmó Barrera
El intendente de Villa Gesell sobre el DNU: “Milei lanzó un cóctel autoritario, antidemocrático y explosivo”
Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en Villa Gesell: El Intendente Gustavo Barrera fue reelecto
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Desde Villa Gesell, el intendente Barrera diferenció a Kicillof de Insaurralde: "Axel es Clio, no es yate"
Barrera pidió “no volver para atrás” en las elecciones y dijo que Juntos es “deuda, fuga, represión y reposera"
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