El intendente de Junín, Pablo Petrecca, confirmó que competirá en las elecciones desde el espacio Somos Buenos Aires, mediante un comunicado donde, sin mencionarlos, criticó a los libertarios.

“Los valores en los que creo, guiaron cada una de mis decisiones. Soy del PRO y eso no cambia. Creo en la libertad, en el respeto y en el cambio verdadero. Pero esos valores no se imponen desde los gritos, no nacen de la urgencia y se tuercen por oportunismo electoral”, lanzó.

En otros pasaje de su descargo, expresó: “Lamentablemente, en estos tiempos, vimos como se votaron en contra proyectos que buscaban mejorar la vida de los juninenses. Como se pusieron paros en la rueda, obras clave para el desarrollo de la ciudad. Y como muchas veces hubo más ambición por los cargos que verdadera vocación por los valores”.

De esta manera, el dirigente de la cuarta sección electoral se aleja del armado PRO-LLA para sumarse a Somos Buenos Aires.

El comunicado completo: