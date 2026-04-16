El Gobierno nacional dejó sin efecto la norma que limitaba a 5 km/h la velocidad de ingreso de los trenes a estaciones terminales, una restricción vigente desde 2013 tras la tragedia de Once. La medida apunta a mejorar la frecuencia y reducir los tiempos de viaje.

Ads

Durante más de una década, esta disposición condicionó la operatoria ferroviaria en cabeceras clave como Retiro y Once, donde las formaciones debían avanzar a muy baja velocidad en su tramo final. Esto generaba demoras, especialmente en horarios pico, y afectaba la regularidad del servicio.

Con la nueva resolución, los trenes podrán ingresar a mayor velocidad, siempre bajo los parámetros establecidos por los sistemas de seguridad actuales. Desde el sector ferroviario indicaron que la decisión se apoya en la modernización tecnológica incorporada en los últimos años, como sistemas de frenado automático y mejoras en el señalamiento.

Ads

“La restricción había quedado desactualizada frente a los avances tecnológicos”, señalaron fuentes vinculadas al sistema. En esa línea, sostienen que las condiciones actuales permiten operar con mayor eficiencia sin comprometer la seguridad.

La eliminación del límite busca acortar los tiempos de viaje y optimizar la frecuencia en ambas líneas, un reclamo sostenido por parte de los pasajeros.

Ads

Además, la medida podría contribuir a reducir los llamados “cuellos de botella” en las estaciones terminales, donde las formaciones solían acumularse antes de ingresar, afectando la fluidez del servicio en momentos de alta demanda.

Sin embargo, la decisión también abre interrogantes. Mientras desde el oficialismo destacan los avances tecnológicos como garantía suficiente, algunos actores del ámbito ferroviario advierten sobre la necesidad de mantener controles estrictos en un sistema que aún presenta falencias estructurales.