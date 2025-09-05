En un partido emotivo, al ser posiblemente el último de Lionel Messi en tierras argentinas, la albiceleste goleó a Venezuela y ratificó su lugar en la punta de las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los goles los marcaron La Pulga (en dos oportunidades) y Lautaro Martínez para el 3 a 0 definitivo.

Tras el cotejo Messi dejó declaraciones que ilusionaron a todo el país: “Iré viendo como estoy partido a partido; si me siento bien disfruto y si no lo sufro”, sostuvo al responder si estará en el Mundial de 2026, algo que tiempo atrás había prácticamente descartado.

"Gracias Leo":

Porque Lionel Messi jugó su último partido de #Eliminatorias en Argentina pic.twitter.com/7mZ2QwW5U2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

