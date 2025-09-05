Eliminatorias 2026: Argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela y Messi dejó abierta la puerta para jugar el próximo Mundial
Con dos goles de La Pulga y otro de Lautaro Martínez, la Scaloneta derrotó a la Vinotinto y extendió su racha en la punta de la etapa clasificatoria.
En un partido emotivo, al ser posiblemente el último de Lionel Messi en tierras argentinas, la albiceleste goleó a Venezuela y ratificó su lugar en la punta de las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los goles los marcaron La Pulga (en dos oportunidades) y Lautaro Martínez para el 3 a 0 definitivo.
Tras el cotejo Messi dejó declaraciones que ilusionaron a todo el país: “Iré viendo como estoy partido a partido; si me siento bien disfruto y si no lo sufro”, sostuvo al responder si estará en el Mundial de 2026, algo que tiempo atrás había prácticamente descartado.
