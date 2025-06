Si bien la Scaloneta ya se encuentra clasificada, siempre irá por más, y en ese sentido este jueves en Chile contará con el regreso de Lionel Messi y algunos debuts esperados, como el de Franco Mastantuono, la joven promesa de River.

No obstante habrá notorias ausencias en el combinado nacional: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi no serán de la partida por acumulación de amarillas, mientras que Alexis Mac Allister no fue convocado porque tiene una molestia muscular.

Vale destacar que falta de cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Chile se encuentra en la última posición con 10 unidades, a cinco de Venezuela, quien se ubica en puestos de repechaje. De no clasificar, el conjunto trasandino podría quedarse afuera por tercera vez consecutiva de la cita mundialista.

Una derrota ante Argentina este jueves dejará a la Roja en la cuerda floja.