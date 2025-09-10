Eliminatorias Sudamericanas 2026: Con el árbitro como protagonista, Argentina cayó 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil
Con gol de Enner Valencia tras un polémico penal, la tri le ganó a la albiceleste en la última fecha clasificatoria camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La albiceleste no pudo con Ecuador y con el complicado arbitraje de Wilmar Roldán en Guayaquil y perdió 1 a 0 en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.
Sin Lionel Messi en cancha, la Scaloneta no se repuso de la temprana expulsión de Nicolás Otamendi y del dudoso penal dictaminado por el réferi colombiano.
No obstante, Argentina, ya clasificado, quedó en la punta de la etapa clasificatoria, y ya piensa en la defensa de la corona el año próximo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión