La albiceleste no pudo con Ecuador y con el complicado arbitraje de Wilmar Roldán en Guayaquil y perdió 1 a 0 en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

Sin Lionel Messi en cancha, la Scaloneta no se repuso de la temprana expulsión de Nicolás Otamendi y del dudoso penal dictaminado por el réferi colombiano.

No obstante, Argentina, ya clasificado, quedó en la punta de la etapa clasificatoria, y ya piensa en la defensa de la corona el año próximo.

¡EL PENAL DE ENNER VALENCIA PARA ADELANTAR A ECUADOR! 🇪🇨⚽️🐐@TyCSports pic.twitter.com/eLnPLeywvN — Kiri Sports (@kiricocheale) September 10, 2025

