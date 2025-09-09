La Selección Argentina visita a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comandados por Lionel Scaloni no contarán con la presencia de Lionel Messi, vienen de superar por 2-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y ahora mandan en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ya tiene asegurado su lugar para defender la corona de Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto en las Eliminatorias ya que sus perseguidores quedaron a diez o más unidades.

En ese marco, la Scaloneta afrontará su último partido sin su capitán y emblema, Messi, que explicó que en conjunto con el entrenador decidió regresar a Florida para reincorporarse a Inter Miami. "Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien".

