El Juzgado de Familia N°5 de La Matanza convocó a postulantes a guardas con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado para Eliseo, nacido el 19 de febrero de 2015.

“Buscamos una familia para Eliseo que con amor y empatía le brinde los cuidados y acompañamiento que necesita, garantizando los apoyos y tratamientos que necesita para su desarrollo y bienestar”, señala el aviso bajo la Referencia 3000-31745.

Asimismo describe a Eliseo como “un niño que disfruta de todas las propuestas recreativas y deportivas, en especial de las actividades al aire libre, particularmente la pesca”.

"Eliseo concurre a una escuela de educación especial en modalidad de doble jornada, practica natación, actividad que lo hace sentir muy bien. También le gusta dibujar, pintar y jugar con autitos.

El contacto del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción es vía correo electrónico [email protected] o teléfono (0221)410-4400. int. 42897/56037. A través de la web, en el link, quien se registre se ofrece para una convocatoria pública sobre la Búsqueda de Familia de la Provincia de Buenos Aires.

