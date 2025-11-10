Eliseo busca familia: La Justicia convoca a personas para guarda o adopción de un niño de 10 años
Concurre a una escuela de educación especial. "Disfruta de todas las propuestas recreativas y deportivas, en especial, la pesca", lo describe,
El Juzgado de Familia N°5 de La Matanza convocó a postulantes a guardas con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado para Eliseo, nacido el 19 de febrero de 2015.
“Buscamos una familia para Eliseo que con amor y empatía le brinde los cuidados y acompañamiento que necesita, garantizando los apoyos y tratamientos que necesita para su desarrollo y bienestar”, señala el aviso bajo la Referencia 3000-31745.
Asimismo describe a Eliseo como “un niño que disfruta de todas las propuestas recreativas y deportivas, en especial de las actividades al aire libre, particularmente la pesca”.
"Eliseo concurre a una escuela de educación especial en modalidad de doble jornada, practica natación, actividad que lo hace sentir muy bien. También le gusta dibujar, pintar y jugar con autitos.
El contacto del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción es vía correo electrónico [email protected] o teléfono (0221)410-4400. int. 42897/56037. A través de la web, en el link, quien se registre se ofrece para una convocatoria pública sobre la Búsqueda de Familia de la Provincia de Buenos Aires.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión