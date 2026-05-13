Médicos de cabecera, jubilados y vecinos realizaron este miércoles una protesta frente a la sede de PAMI de Zárate, ubicada sobre calle 19 de Marzo, en rechazo a las modificaciones implementadas en la modalidad de pago a los profesionales de la salud.

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Según denunciaron los trabajadores, el nuevo esquema elimina el pago por consulta realizada y establece un monto fijo mensual por afiliado. Aseguran que esto representa una fuerte caída en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad de la atención médica.

En medio de la manifestación, jubilados expusieron sus dificultades para acceder a medicamentos, especialistas y tratamientos.

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Jubilados y médicos, contra el cierre de un hospital en Zárate



💬 "Estoy angustiada. Tengo una jubilación mínima; si no fuera por mi esposo y mi hijo, que nos paga los impuestos, no se qué haría".



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“Estoy angustiada. Tengo una jubilación mínima; si no fuera por mi esposo y mi hijo, que nos paga los impuestos, no sé qué haría”, expresó Marta, de 81 años.

La mujer contó que su hijo volvió a vivir con ellos porque no podía afrontar el alquiler y explicó que, pese a haber trabajado desde los 13 años, hoy la situación económica es crítica. “Nunca había visto algo así”, afirmó.

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Otra jubilada, Ester, de 76 años, denunció que le quitaron la cobertura de un medicamento que necesita de por vida para una hernia de hiato.

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“Estoy pagando 70 mil pesos por algo que antes me daban gratis. Ellos decretan cuándo me tengo que morir”, sostuvo.

Además, relató las complicaciones para conseguir atención médica en la zona: “Ahora los turnos son para julio o agosto. Tenemos que ir hasta San Pedro porque acá no hay especialistas”.

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En el mismo sentido, Lidia, de 77 años, cuestionó la falta de cardiólogos y otros profesionales en la ciudad. “No hay un médico, no hay nada. Para un oculista o un cardiólogo tenemos que ir a San Pedro o Campana”, aseguró.

Durante la protesta también hubo fuertes críticas al sistema de salud y al contexto económico. Enrique, otro de los presentes, recordó el caso de su hermana de 93 años, fallecida hace un mes.

“Le sacaron la cama ortopédica cuando ya no podía caminar. Hay atropellos que ya no dan para más”, señaló.

Los manifestantes destacaron además el trabajo de los médicos de cabecera y del personal administrativo que continúa atendiendo a los afiliados pese a la incertidumbre.

“Tenemos una médica que nos atiende con amor y estamos acá para apoyarla”, dijo María del Carmen, de 80 años.

La protesta se desarrolló frente a la sede local de PAMI y no se descartan nuevas medidas en caso de que no haya respuestas al reclamo de los profesionales y afiliados.