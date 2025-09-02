Luego del rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad que tuvo lugar en Diputados, este jueves 4 de septiembre será el turno de la Cámara de Senadores, desde donde se podría revertir completamente la decisión presidencial, en un hecho que no se registra desde hace más de 20 años.

Ads

Vale destacar que aún resta confirmar si efectivamente el veto presidencial será tratado en el recinto el jueves, y en este sentido, la convocatoria a movilizar al Parlamento podría posponerse.

"Desde el Foro Permanente exigimos que la Justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos", señalaron a través de un comunicado.

Ads

Estas declaraciones se dieron en medio del escándalo por los audios de las coimas del ex titular de Discapacidad Diego Spagnuolo, que involucra a Karina Milei y tiene convulsionado a todo el Gobierno.

Puede interesarte

Ads