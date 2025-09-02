Emergencia en Discapacidad: Convocan a marchar al Congreso para que el Senado revierta el veto de Milei
En medio de los peores días para el Gobierno, a raíz de los audios de las coimas, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llamó a movilizarse al Parlamento, mientras los legisladores de la Cámara Alta buscarán propinarle un nuevo revés al Presidente.
Luego del rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad que tuvo lugar en Diputados, este jueves 4 de septiembre será el turno de la Cámara de Senadores, desde donde se podría revertir completamente la decisión presidencial, en un hecho que no se registra desde hace más de 20 años.
Vale destacar que aún resta confirmar si efectivamente el veto presidencial será tratado en el recinto el jueves, y en este sentido, la convocatoria a movilizar al Parlamento podría posponerse.
"Desde el Foro Permanente exigimos que la Justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos", señalaron a través de un comunicado.
Estas declaraciones se dieron en medio del escándalo por los audios de las coimas del ex titular de Discapacidad Diego Spagnuolo, que involucra a Karina Milei y tiene convulsionado a todo el Gobierno.
