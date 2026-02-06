El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria en toda la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, tras confirmar la presencia del Picudo Rojo de las Palmeras, un insecto considerado una de las plagas más destructivas a nivel mundial para este tipo de especies.

Ads

La medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 y contempla un amplio plan de contingencia para evitar la dispersión del insecto en el territorio nacional.

La decisión se tomó luego de que, semanas atrás, se extrajera una muestra de insectos de una palmera canaria que presentaba signos visibles de daño. El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires remitió el material al laboratorio nacional del SENASA, donde se confirmó que se trataba del Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), una plaga que hasta el momento no había sido detectada en la Argentina.

Ads

Si bien su presencia en el país es inédita, el insecto ya había encendido las alarmas en la región. Su llegada al Río de la Plata fue confirmada oficialmente en Uruguay en 2022, donde rápidamente se expandió por los ocho departamentos del país. Las autoridades creen que el foco inicial se originó a partir de la importación de un ejemplar de palmera infectado.

Desde el SENASA advirtieron que el picudo rojo es considerado “la plaga global más destructiva de las palmeras”, ya que puede atacar a más de 35 especies pertenecientes a 23 géneros distintos, tanto ornamentales como productivas. Entre las más afectadas se encuentran la palmera canaria, la palmera datilera y otras variedades ampliamente distribuidas en la región.

Ads

El plan de contingencia dispuesto abarca un radio de 10 kilómetros desde el lugar donde se detectó la plaga e incluye medidas estrictas. Entre ellas, la destrucción de los ejemplares afectados en viveros, la aplicación de productos fitosanitarios en palmeras infectadas y de forma preventiva, y la inspección periódica de todos los árboles cada 15 días.

El Picudo Rojo es un escarabajo originario del sudeste asiático. Los adultos presentan un color rojizo característico y miden entre 2 y 4 centímetros. Las hembras depositan sus huevos en heridas o grietas del tronco, y las larvas se alimentan del tejido interno de la palmera, lo que provoca su debilitamiento progresivo y, en muchos casos, la muerte de la planta.

Por último, el SENASA recordó que es obligatoria la notificación ante la presencia o sospecha de esta plaga. Las denuncias pueden realizarse en las oficinas locales del organismo, a través del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo), por correo electrónico a [email protected] o vía WhatsApp al 11-3585-9810.