Emilia Coll nació en Pehuajó y, como muchos jóvenes del interior, primero dejó su ciudad para mudarse a Buenos Aires a estudiar Periodismo en la Universidad Católica Argentina. Años más tarde volvió a dar un salto todavía más grande: emigró a Sídney para hacer una maestría en Estrategia e Innovación Digital.

Ads

Según relató en una entrevista publicada por Clarín, antes de tomar la decisión investigó distintas opciones, entre ellas Canadá y algunos países europeos, pero Australia terminó siendo el destino elegido por las oportunidades de estudio y las posibilidades de acceder luego a visas laborales.

La adaptación, sin embargo, no fue fácil. Emilia contó que uno de los mayores desafíos fue reconstruir vínculos y generar amistades lejos de Argentina. También tuvo que acostumbrarse a una cultura completamente distinta, con rutinas mucho más ordenadas y horarios muy diferentes a los del país.

Ads

“Al principio fue raro, pero después me encantó”, aseguró sobre el estilo de vida australiano, donde muchas personas arrancan su día de madrugada y los comercios cierran temprano.

Una vez terminada la maestría, comenzó a trabajar en startups tecnológicas y apostó fuerte al networking para insertarse laboralmente. En ese camino descubrió algo que se repetía constantemente: en muchas empresas había pocos latinoamericanos, pero entre ellos se generaba una conexión inmediata.

Ads

A partir de esa experiencia creó “Comunidad Networking”, un espacio pensado para reunir a latinos que desarrollan su carrera profesional en Australia. El proyecto comenzó con pequeños encuentros organizados a través de LinkedIn y rápidamente empezó a crecer.

“Quiero que vean otro lado de nosotros. Más allá de ser divertidos, también somos personas muy inteligentes, resilientes y profesionales”, expresó Emilia, en relación a algunos prejuicios que encontró sobre los latinoamericanos.

La joven también destacó que haber crecido en Argentina le dio herramientas fundamentales para afrontar los desafíos de emigrar. “La garra de seguir adelante y el sentido del humor son cosas muy argentinas”, reflexionó.

Ads

A pesar de la distancia, asegura que mantiene intacto el vínculo con el país y que volver siempre es una posibilidad. “Ser argentina es un superpoder”, resumió.