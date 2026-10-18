El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, fue sometido este sábado a una intervención quirúrgica tras sufrir una lesión ósea en el maxilar. El incidente ocurrió durante el transcurso de un partido de la Premier League, donde el guardametas, de 34 años, protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite.

Ads

El impacto se produjo en el encuentro que enfrentó a su equipo, el Chelsea, contra el Everton, el cual finalizó con una victoria por 2-0 para el conjunto londinense.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Tras el violento contacto, el futbolista marplatense permaneció varios minutos tendido sobre el césped, visiblemente conmocionado por la magnitud del golpe recibido.

Ads

En los primeros instantes tras el choque, la imagen de la transmisión generó preocupación. Martínez fue sacado con cuello ortopédico por precaución y en camilla.

Si bien los exámenes médicos iniciales permitieron descartar lesiones de gravedad en la zona del cuello y la espalda, los especialistas confirmaron una fractura en el maxilar que obligó a realizar la operación en la ciudad de Liverpool. El tiempo estimado para su recuperación completa es de aproximadamente 40 días, lo que lo aleja de las canchas durante el cierre del año calendario.

Ads

A través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista llevó tranquilidad a sus seguidores y al cuerpo técnico del seleccionado nacional.

"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya"

Su baja representa un duro golpe para el equipo, ya que el jugador se encontraba en un nivel destacado, siendo una pieza fundamental tanto en la estructura defensiva de su club como en el esquema táctico que propone el seleccionado argentino de fútbol.

Debido a este imprevisto médico, Emiliano Martínez quedó oficialmente descartado para los próximos compromisos internacionales de la Selección. El equipo nacional deberá afrontar los duelos ante Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.