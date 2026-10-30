"El simulacro progresista. Nota sobre la posmodernización de los espacios populares” es una recopilación de ensayos que el Licenciado en Comunicación publicó de 2019 a la fecha en distintos medios de comunicación de la provincia y el país (incluido LaNoticia1.com). Cuenta con prólogo de la analista Mayra Arena, quien calificó al texto como “un registro audaz”.

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El proyecto aborda análisis de sucesos, en tiempo y espacio, que fueron gestando el presente que hoy vivimos. Para Rossi, la función del intelectual es anticiparse a los hechos, inferir, y expresar las conclusiones en el momento que hay que expresarlas.

La atmósfera de cancelación, escrache, censura, el cinismo obligatorio, el relativismo conceptual y cultural, lo “woke”, todo es puesto en tela de juicio en este libro que apunta, en palabras del autor, a “desaprender rápidamente los preceptos foráneos y de moda que se posaron sobre los espacios populares y comenzar rápidamente de nuevo”. “Las respuestas están en el pueblo, no es un grupo de iluminados que le quiere explicar al pueblo cómo el pueblo debe se y qué debe sentir; en estos tiempos, donde pretenden que creamos que el mapa del mundo en más importante que el mundo en sí, debemos trazar claramente una línea divisoria, concreta, sólida, para decir que la realidad es externa al sujeto, que el todo le da sentido a las partes, y que las cosas no existen porque un sujeto en particular las denomine o piense”, señaló el autor. “Salir de esta nueva versión del individualismo posmoderno es completamente necesario para volver a poner a la Política (con mayúsculas) sobre la mesa; caso contrario, continuaremos debatiendo sobre los órdenes del simulacro”, sentenció.

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En la introducción a la lectura del libro, que interpela el lector, ya que lo obliga a contextualizarse por fechas (cada texto lleva su día de publicación), se señala: “Desde adentro del campo social (el escritor) observa cómo los nuevos mandamientos forjados en los países del norte y disfrazados de supuestas buenas intenciones, y de avance general, en realidad operan a sensu contrario, para desactivar toda crítica estructural e introducir diatribas (relatos y hasta palabras) alejadas de los conceptos de clase y del sentir de los pueblos. En síntesis, Rossi presenta aquí un recorrido de época donde busca desnudar la consolidación (electoral y cultural) de pensamientos antipopulares, y afirma que el relativismo posmoderno ha convertido al progresismo en la otra cara de la misma moneda neoliberal que decía combatir, forjando una trampa en la que gran parte de los espacios de centro y centro izquierda han querido caer (por conveniencia, sectarismo y/o temor)”.

Rossi aclaró que no se trata de un libro contra las ideas fundantes del progresismo, sino contra quienes impostan esas ideas para, en realidad, robustecer el statu quo y “cambiar para que nada cambie”. Por eso diferencia entre progresismo y progresismo posmoderno, neoliberal.

El libro, de características breve y de bolsillo, se encuentra en preventa y puede reservarse vía mail a [email protected].



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